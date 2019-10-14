وفد من هيئة تنمية المجتمع يزور مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم

المصدر: دبي-البيان

ترأس أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وفداً من الهيئة، في زيارة لمركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، وذلك بهدف تقديم الدعم للمركز، والاطلاع على أحدث الأساليب التي يتبناها لتطوير قدرات المنتسبين، حيث كان في استقبالهم أعضاء مجلس إدارة المركز وخالد الحليان رئيس مجلس الإدارة، والدكتور رام باكساني عضو مجلس إدارة المركز.

ويعد مركز النور، أحد أقدم وأكبر المراكز التي تقدم رعاية مهنية وتأهيلية عالية الجودة لما يقارب 200 طفل من 35 جنسية، لديهم إعاقات مختلفة. ويقدم المركز برامج تدخل وتأهيل وفق عدد من التخصصات التي تلبي الحاجات الإدراكية والحسية والسلوكية والتواصلية للأطفال، وتسهم في إبراز قدراتهم وإعطائهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، بما يتيح لهم فرصاً للالتحاق بسوق العمل، وأن يكونوا أفراداً منتجين مندمجين.

واطلع وفد الهيئة على عدد من الأنشطة والبرامج التي يقدمها المركز، كما تعرف إلى الخطط والاحتياجات التطويرية التي يعتزم مجلس الإدارة تطبيقها.

وخلال جولته، بين أحمد جلفار أهمية دعم المراكز الموثوقة والمرخصة، والتي تمتلك خبرة طويلة ومصداقية عالية، مبيناً أن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يتيح تنافسية أعلى في الخدمات، ويتيح استفادة أكبر شريحة ممكنة منها.

دمج

من جهته، قال خالد الحليان: إن دولة الإمارات تعمل دائماً على دمج أصحاب الهمم، وتوفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع، ودمج أصحاب الهمم، يأتي من مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي (مجتمعي... مكان للجميع).