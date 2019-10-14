إطلاق مشروع «تحديث 2019» لتوفير بيانات الأحوال المعيشية في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، مشروع (تحديث 2019)، بهدف توفير بيانات محدثة حول الأحوال المعيشية لمواطني الإمارة بشكل عام، بمن فيهم الأيتام والأرامل، والمطلقات، وذوي الإعاقة، وكبار السن، وأبناء الأيتام وغيرهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير بيانات عن مواطني الإمارة بشكل مستمر.

ويأتي مشروع (تحديث 2019)، استكمالاً لمشروع تحديث، الذي أطلقته الدائرة في العام 2017، وشمل 25 ألف أسرة مواطنة، بهدف قياس التغير الحاصل في الوضع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والصحي لمواطني الإمارة، حيث يستند قياس التغيير إلى مقارنة بيانات مشروع تحديث 2019 مع نتائج مشروع تحديث 2017 .

مرحلتان

وينفذ المشروع على مرحلتين، الأولى بدأت بها الدائرة في 8 من أكتوبر الجاري، وذلك بإرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف رب الأسرة، تحوي رابط استمارة التسجيل لاختيار الطريقة الأنسب لتحديث البيانات، حيث تستمر هذه المرحلة حتى 12 أكتوبر الجاري، أما المرحلة الثانية فستكون من خلال تواصل مركز الاتصال مع الأسر عبر الهاتف أو زيارة المسكن أو تعبئة استمارة تحديث البيانات التي سيتم إرسالها لهم، حيث ستبدأ هذه المرحلة في 13 أكتوبر الجاري وتستمر لغاية 6 من ديسمبر المقبل.

وأكد الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أن «مشروع تحديث 2019»، يتماشى مع أهداف الدائرة وتوجهاتها بالمشاركة في تنمية المجتمع عبر المتابعة المستمرة لمتغيراته واستيعاب حاجات أفراده بكل أنواعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والأمنية، وذلك من خلال توفير البيانات الإحصائية والمعلومات اللازمة للجهات المعنية بالتنمية المجتمعية.