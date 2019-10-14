وزير الاقتصاد الروسي: نتطلع إلى بدائل للدولار في صفقات الطاقة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد مكسيم أوريشكين، وزير الاقتصاد الروسي، أن بلاده تبحث إمكانية تحصيل قيمة صادراتها الهائلة في قطاع الطاقة باليورو أو بعملتها الوطنية «الروبل»، وذلك في محاولة من جانبها لتجنب الدولار الأمريكي، ولعزل موسكو عن المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرى أوريشكين مقابلة أمس مع صحيفة «فاينينشيال تايمز» البريطانية، وأوضح خلالها أن روسيا ترغب بخفض حجم انكشافها على الولايات المتحدة، من خلال استقطاب المزيد من المستثمرين، وذلك بتسوية صادراتها باستخدام «الروبل». وقال أوريكشين: «لدينا عملة جيدة جداً. إنها مستقرة. فلِمَ لا نستخدمها الصفقات التجارية العالمية؟».

وأضاف بقوله: «نود إتمام صفقات بيع النفط والغاز باستخدام «الروبل» إلى حد معين. ولا تكمن القضية هنا في تحمل تكاليف زائدة بسبب ذلك، وإنما تكمن في البنية التحتية المالية واسعة النطاق.. فإن توافرت، وصارت الكلفة الأولية متدنية للغاية. إذن، فلمَ لا؟».

وأكد أوريكشين أن الشعبية التي تتمتع بها السندات المحلية الروسية لدى المستثمرين الأجانب، والذين يحوزون 29% من الدين المقوم بـ «الروبل»، تشير إلى قدرة موسكو على بيع صادراتها في قطاع الطاقة بعملتها المحلية.

وقال أوريكشين: «إن شركات الاتحاد الأوروبي والمستثمرين يشترون أصول «الروبل». وإذا نظرنا إلى شعبية سوق السندات المحلية، فسنجدها ضخمة. ويعني ذلك أن أصول «الروبل» حاضرة بالفعل في الموازنة العامة للمستثمرين الأوروبيين».

وتابع قائلاً: «وعليه، ففي لحظة مستقبلية ما، يمكن لشركات الطاقة أيضاً استخدام أصول «الروبل». لدينا معدلات سلبية في اليورو ومعدلات إيجابية في «الروبل» في ظل استقرار معدلات التضخم وإمكانية التنبؤ بها. لا توجد قيود على رؤوس الأموال. والسوق مرنة تماماً، يمكنك دخولها والخروج منها في أي وقت».