فتح باب التسجيل في «مجتمعات الشباب المعرفية» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلن مجلس الفجيرة للشباب عن فتح باب التسجيل في مبادرة «مجتمعات الشباب المعرفية مجتمعات تخصصية»، حيث تم إرسال رسائل من الديوان الأميري بالفجيرة إلى كل جهات حكومة الفجيرة لترشيح الكفاءات والكوادر الشابة الراغبة في الانضمام والتسجيل في العضوية الخاصة بالمبادرة، وفق معايير تنافسية في اختيار الأفضل، حيث سيتم استقبال طلبات الترشح من جميع شباب الإمارة المتميزيـن ممن لديهم إنجازات وإسهامات في مختلف المجالات من الفئة العمرية 20-35 عاماً.

وقالت الدكتورة مريم سليمان محمد السعدي عضو مجلس الفجيرة للشباب، إن المبادرة سيتم من خلالها اختيار 40 عضواً يمثلون 4 مجتمعات: الابتكار واستشراف المستقبل، والطاقة والاستدامة، والتكنولوجيا، وجودة الحياة، وهي مجتمعات تخصصية سيتم من خلالها استقطاب الشباب من مواطني الإمارة من ذوي الخبرة والكفاءة في عدة مجالات للاستفادة من خبراتهم لتصبح هذه المجتمعات مرجعاً علمياً تخصصياً لإمارة الفجيرة.

وأضافت السعدي أن كل مجتمع سيضم 10 أعضاء سيتم تدريبهم وتأهيلهم ببرامج متخصصة لاكتساب مهارات إضافية تعزز مهامهم كأعضاء قادرين على أداء المهام المناطة بكل مجتمع بما يدعم التميز الحكومي بالإمارة.

وستشمل المبادرة تنظيم ورش عمل في المجالس المجتمعية بالفجيرة، في خطوة لتعزيز وتفعيل دور الأعضاء وتمكينهم ليكونوا أكثر فاعلية وقدرة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الإمارة.

وبعد الانتهاء من عملية اختيار الأعضاء، سيتم في شهر نوفمبر المقبل اعتماد أسمائهم من خلال الديوان الأميري، انطلاقاً من الإيمان بأهمية الدور المهم الذي يلعبه قطاع العمل الشبابي في دعم التنمية الشاملة وتحقيق رؤية دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وأوضحت الدكتورة مريم أن المبادرة كانت نتاج عمل دؤوب وسعي حثيث للمجلس بوضع خطط استباقية تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة نحو الريادة، مشيرة إلى أن ندرة المبادرات التخصصية التي تخدم الشباب دفعتهم إلى إطلاق مثل هذه المبادرة التي ستعمل على خلق مجتمعات معرفية تخصصية للشباب من خلال عدة مراحل لاختيار أفضل المختصين.

وتابعت: ستعمل المبادرة على إثراء المجتمع المحلي بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب تعزيز الروابط بين الشباب العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.