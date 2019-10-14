«صحة أبوظبي» و«سال» تتعاونان في اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقعت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وشركة «سال» المختصة في الذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم للتعاون على تطوير حلول متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحيّة بأبوظبي.

وشهد توقيع المذكرة الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، والدكتور صالح الهاشمي العضو المنتدب لشركة «سال»، ووقعها كل من محمد الهاملي وكيل دائرة الصحة، وفيكرامان بودوفال الرئيس التنفيذي للشركة في المقر الرئيسي لـ«كريبتو لابز» في مدينة مصدر.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الجانبان على تطوير استراتيجية ورؤية لتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مما يمكّن دائرة الصحة من الاستفادة من حلول ومنتجات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة «سال».

ستساعد حلول الذكاء الاصطناعي في تعزيز وظائف دائرة الصحة الداخلية ونظامها المتكامل . وأكد محمد الهاملي بأن دائرة الصحة أبوظبي تتطلع اليوم إلى المستقبل وما هو قادم، حيث تحرص على وضع خطط استراتيجية مستقبلية تعمل على تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي.