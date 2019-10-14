وزارة العدل تفتتح دورة إعداد وتمكين القادة

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح المستشار سلطان راشد المطروشي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، دورة «إعداد وتمكين القادة» التي أقيمت صباح أمس بمسرح الوزارة في أبوظبي، بحضور عبد الله عبد الجبار الماجد، الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وعبيد سلطان الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي.

ووجّه سلطان المطروشي إلى المشاركين والحضور من وكلاء النيابات وقيادات وموظفي العدل تحيات وتقدير معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل للكفاءات المواطنة من المنتسبين إلى هذا البرنامج، تطبيقاً لآلية إعداد الجيل الثاني والثالث من القيادات المعتمدة من معالي الوزير التي تهدف إلى بناء وإعداد قادة داخل الوزارة قادرين على تحمّل المسؤولية ذوي رؤية وطموح لتحقيق المبادرات والرؤى، التي تسهم في تحقيق الأولوية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، بما ينسجم ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021.