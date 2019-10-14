منظمة الأنتوساي تكرّم ديوان المحاسبة

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلّم الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، شهادة تقدير من منظمة الأنتوساي، نظير الجهود المهنية المتميزة التي قدّمها الديوان إبان ترؤسه منظمة الأنتوساي خلال الفترة 2016 - 2019، أثناء انعقاد المؤتمر الثالث والعشرين للأنتوساي في موسكو الشهر الماضي.

وأوضح رئيس الديوان أن هذا التكريم يأتي اعترافاً وتقديراً من مجتمع الأجهزة الرقابية للدور الفاعل الذي قام به ديوان المحاسبة الإماراتي أثناء توليه رئاسة المنظمة، إذ تمكّن الديوان من تقديم مساهمات مهنية مهمة، كان منها: تعديل النظام الأساسي للمنظمة، وإعداد أدلة عمل اللجان، واستحداث نشاط نقاشي في الاجتماعات الدورية للمجلس التنفيذي للمنظمة، يضاف إلى ذلك ترؤس الديوان عدداً من اللجان المهنية، والمشاركة في أعمال لجان إقليمية تختص بمكافحة الفساد، واستخدام تقنية المعلومات في أعمال الرقابة المالية وتحليل البيانات.