«قضاء أبوظبي» تبدأ تنفيذ مشروع تشفير نقل المعلومات

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات، تنفيذ مشروع تشفير نقل المعلومات بين فروع دائرة القضاء الخارجية البالغ عددها 40 فرعاً والمبنى الرئيس في أبوظبي، في خطوة رائدة بمجال تقنية المعلومات، بما يتوافق مع متطلبات التدقيق للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني NESA في شأن تشفير نقل المعلومات WAN encryption المتوافق مع شبكة الدائرة الواسعة WAN للحفاظ على أمن المعلومات من الاختراقات.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة إن تنفيذ مشروع تشفير نقل المعلومات في الدائرة، بوصفه أول جهة حكومية على مستوى إمارة أبوظبي، يأتي في إطار الاهتمام بالمشاريع التطويرية في جميع العمليات التشغيلية لضمان جودة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواكبة أحدث التقنيات.