فائزو رأس الخيمة يبدأون العمل على برامجهم الانتخابية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد المرشحون الفائزون بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة رأس الخيمة، بدء العمل لتنفيذ برامجهم الانتخابية التي أعلنوا عنها خلال فترة الترشيح ونالوا عنها أصوات وثقة أعضاء الهيئة الانتخابية، جاء ذلك خلال مبادرة مجتمعية أطلقها المرشح السابق وليد بن شيبان الحبسي تحت شعار «هؤلاء أبناء زايد» بمجلس حميد بن شيبان الحبسي في منطقة وادي قداعة، أمس، والتي جمعت الفائزين والمرشحين والمرشحات الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز.

وقال وليد بن شيبان الحبسي، صاحب المبادرة المجتمعية التي شهدت تفاعلاً وحضوراً من المرشحين والمرشحات الفائزين، والذين لم يحالفهم الحظ: «الفائز في هذه الانتخابات هو الوطن».

وبدوره أكد يوسف عبد الله بطران الشحي الفائز الأول في رأس الخيمة، أن الانتخابات قدمت الكثير من دروس الولاء والحب، مثنياً على دور المرشحات اللاتي نافسن بقوة على الفوز بالمقاعد.

وأكد سعيد راشد عبد الله العابدي الفائز بالمركز الثاني، نجاح الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في سياسة التمكين الوطني، والتي ساهمت في إنجاح هذه التجربة الانتخابية التي تعتبر من أهم التجارب الانتخابية المتطورة في المنطقة، وعلى الفائزين التيقن من أن عضوية المجلس الوطني الاتحادي تكليف لأداء المهام والمسؤوليات المطلوبة منهم وتحقيق تطلعات الوطن والمواطن لمستقبل أفضل.

وأشار أحمد محمد الشحي الفائز بالمركز الثالث إلى أهمية تلك المبادرات المجتمعية التي تنمي الروح الوطنية تنفيذاً لرؤية قياداتنا الرشيدة التي وفرت الأجواء وسبل الدعم في جميع المجالات، وخاصة إنجاح التجربة البرلمانية وتعزيز دور المجلس الوطني، لافتاً إلى أن حرص المرشحين والمرشحات على حضور المجلس المجتمعي خير دليل على العلاقة القوية التي تربط أبناء الإمارات ومواصلة تقديم صور التلاحم والتعاضد التي يتميز بها الشعب الإماراتي.

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