بلدية الشارقة تستضيف خولة الملا في جلسة حوارية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيسي، أمس، «جلسة حوارية مع قائد» استضافت خلالها خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري في الإمارة، للحديث عن شخصيتها والتعرف عليها عن قرب وخصوصاً حياتها العملية والعملية وأبرز إنجازاتها، وإطلاع الموظفين في البلدية على مسيرتها المتميزة في مختلف المناصب الوظيفية والاستفادة من خبراتها على مدار سنين طوال مضت.

حضر الجلسة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ومساعدوه، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي في الإمارة، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، وعدد من مديري الإدارات في البلدية والموظفين.