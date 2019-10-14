«خليفة الإنسانية» تدشن حملة توقيع وثيقة المليون متسامح

المصدر: أبوظبي - وام

دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حملة لتحفيز موظفيها للتوقيع على «وثيقة المليون متسامح»، التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية في شهر أبريل الماضي في إطار إعلاء القيمة المجتمعية والفعلية لعام التسامح.

ودشن محمد حاجي الخوري، مدير عام المؤسسة حملة التوقيع الداخلية بالمؤسسة على وثيقة المليون متسامح.. وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من دار زايد للثقافة الإسلامية إلى مقر المؤسسة في أبوظبي.

وبحث الخوري مع وفد المؤسسة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم المبادرة تحت شعار «شاركنا.. وكن متسامحاً». وقال، إن توقيع المؤسسة وثيقة «المليون متسامح» يؤكد أن قيم العمل الإنساني تنسجم كلياً مع قيم التسامح.