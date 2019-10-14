29 نوفمبر المقبل العرس الجماعي الـ20 في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يقام العرس الجماعي الـ20 في إمارة الفجيرة يوم الـ29 من شهر نوفمبر المقبل. وأكد عبيد راشد اليماحي، رئيس لجنة العرس الجماعي: «أن العرس الجماعي لهذا العام يتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ48 للدولة، وضمن فعاليات عام التسامح، وهو يجسد ثقافة الخير والعطاء ومسيرتها المتجددة في ظل قيادتنا الرشيدة».

وثمّن اليماحي متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بـن محمــد الشرقي، عضو المجلس الأعلــى حاكم الفجيرة، ورعاية سمو الشيـــخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي للأعراس الجماعية التي تقام في إمارة الفجيرة، لما تجسده من روح التعاون والتآخي بين أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وتكوين أسر جديدة متماسكة ومستقرة.

وأشار اليماحي إلى أهمية الأعراس الجماعية وأثرها الإيجابي في بناء الأسر الإماراتية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب واستقرارهم، داعياً الشباب الإماراتي في الفجيرة إلى عدم التردد في الانضمام إلى الأعراس الجماعية.