مفوضية الاعتماد الأكاديمي تستعرض أهمية التعلم الذكي

المصدر: دبي- البيان

أقامت مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم ندوة عن التعلم الذكي، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور البروفيسور محمد يوسف بني ياس مستشار التعليم العالي- مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، والعقيد محمد سعيد العامري مدير أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، والدكتور منصور العور مدير جامعة حمدان بن محمد الذكية، وممثلين عن 80 جامعة.

تهدف الندوة إلى التعريف بأهمية التعليم الذكي وفوائده قدمها نخبة من الأكاديميين، تمحورت حول مزايا التعلم الذكي وأهمية تبنيه. وأكد العقيد محمد سعيد العامري مدير أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمعنية في التعليم وتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية للارتقاء بجودة التعليم العالي.