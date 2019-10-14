شرطة أبوظبي تلقي الضوء على الاستثمار في الأبناء

المصدر: العين - داوود محمد

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، ندوة بعنوان «أبناؤنا ثروتنا.. استثمارنا الحقيقي للوطن»، وذلك في مجلس سالم بن لوتيه العامري بمنطقة زاخر في العين، بحضور عدد من أبناء وشباب المنطقة.

وأكد الدكتور محمد مراد عبد الله، مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أن الاستثمار الحقيقي للأسرة وللوطن من خلال رعاية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة ليكونوا حماة للوطن ويسهموا في التنمية وخدمة الوطن بإخلاص وتفان.

وذكّر أن دولة الإمارات في فترة قصيرة منذ نشأتها وبفضل قيادتها الحكيمة ورؤيتهم المستقبلية حققت إنجازات كبيرة من حيث التنمية البشرية والعمرانية والبنية التحتية والنهضة العلمية.