توقعات الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة صحوا إلى غائم جزئيا رطبا على بعض المناطق مع احتمال تشكل ضباب خفيف.

ويكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب مثيرة للغبار والأتربة و سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم " الثلاثاء " صحوا إلى غائم جزئيا و تظهر السحب شرقا و جنوبا بعد الظهر.. و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يستمر الطقس يوم "الأربعاء" صحوا إلى غائم جزئيا على المناطق الشرقية.. و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 28 تصل إلى 35 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتسود يوم "الخميس" أجواء رطبة على بعض المناطق خاصة غربا مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شرقا.. و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهرا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم "الجمعة" رطبا مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا شرقا.. و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهرا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س .. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.