1.6 مليون مكالمة طوارئ "999" تعاملت معها شرطة دبي خلال الربع الثالث

المصدر: وام

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم الإدارة العامة للعمليات للربع الثالث من العام الجاري، بحضور اللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط.

واطلع القائد العام لشرطة دبي على نتائج إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة، والتي أظهرت استقبال مليونا و643 ألفا و493 مكالمة على رقم الطوارئ "999"، ووصول عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان مليونا و631 ألفا و989 مكالمة، ليحقق المركز بذلك نسبة 97% في مؤشر الاستجابة على المكالمات الطارئة خلال 10 ثوان، بينما تلقى المركز بنفس الفترة من العام الماضي مليونا و733 الفا و896 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان مليونا و557 الفا و946 مكالمة.

واستعرض العقيد محمد المهيري مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة، خلال الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات، ونتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق، وتقييم مؤشر عمل الدوريات وزمن الوصول إلى الحوادث.

واطلع اللواء عبد الله خليفة المري من العقيد المهيري على إحصائيات زمن الاستجابة الذي استغرقه وصول الدوريات الأمنية للحوادث الطارئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي لم يتجاوز 6 دقائق و30 ثانية، فيما كان المستهدف هو 9 دقائق، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية للحوادث غير الطارئة 11 دقيقة و25 ثانية، فيما كانت النسبة المستهدفة هي 30 دقيقة.

كما اطلع اللواء المري على إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال 901، حيث وصل عدد المكالمات الواردة إلى المركز في الربع الثالث من العام الجاري 121 ألفا و785 مكالمة هاتفية، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية، 78 ألفاً و423 مكالمة، مقابل 97 ألفاً و361 مكالمة هاتفية في الربع الثالث من العام 2018، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية، 83 ألفا و635 مكالمة.

يذكر أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة بشكل ربع سنوي، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، وتساهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية للوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة.