"طرق دبي" تطلق 4 خطوط جديدة للحافلات وتطوّر أخرى في 20 أكتوبر الجاري

المصدر: البيان الإلكتروني

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات إطلاق (4) خطوط جديدة للحافلات العامة، وتطوّر خطوطاً أخرى في 20 أكتوبر الجاري، لتعزيز شبكة خطوط الحافلات العامة داخل إمارة دبي بما ينسجم وحرص الهيئة المتواصل على تحقيق المزيد من التكامل مع وسائل النقل الأخرى، واهتمامها المستمر بإسعاد الجمهور وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الحافلات العامة.

وتفصيلا، قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: إن الخطوط الأربعة الجديدة للحافلات هي: الخط (321) وينطلق من موقف حافلات واحة دبي للسليكون هاي بي إلى بحيرة واحة السليكون ويخدم منطقة واحة السليكون بزمن تقاطر يبلغ (30) دقيقة في أوقات الذروة، والخط (J03) الذي ينطلق من مدينة دبي للاستديوهات إلى داماك هيلز ويخدم مدينة دبي للاستديوهات ومنطقة داماك هيلز السكنية بزمن تقاطر يبلغ (60) دقيقة، وخط (J04) وينطلق من مدينة دبي للاستديوهات إلى منطقة رمرام ويخدم المناطق الواقعة بين هاتين المنطقتين، والخط الرابع وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو (F70) وينطلق من محطة مترو برجمان إلى متحف دبي ويخدم هذا الخط المناطق السياحية في بر دبي مثل قرية الفهيدي التراثية ومتحف دبي.

وأضاف: سيتم كذلك تطوير خطوط أخرى في 20 أكتوبر الجاري منها تغيير مسار الخط (X22) من منطقة القصيص الصناعية (2) إلى محطة مترو الخليج التجاري حيث سيتم تغيير مساره ليمر عبر شارع السعادة، والخط (91) من محطة حافلات سوق الذهب إلى محطة حافلات جبل علي حيث سيتم تغيير مسار الخط ليخدم محطة مترو الخليج التجاري في كلا الاتجاهين، والخط (98E) من محطة حافلات القوز إلى السطوة حيث سيتم تغيير مسار هذا الخط بحيث لن يدخل إلى محطة حافلات السطوة، داعياً ركاب هذا الخط إلى استخدام المواقف القريبة من محطة الحافلات في السطوة.

وأوضح شاكري أن الهيئة ستعمل أيضا على توسيع مسار الخط (7) لتمديد المسار الى محطة حافلات القوز إلى السطوة حيث لن يدخل هذا الخط محطة حافلات السطوة، داعياً ركاب هذا الخط إلى استخدام المواقف القريبة من موقف حافلات البدع، مشيراً إلى أنه سيتم تمديد أيام التشغيل للخط (34) لأيام الخميس والجمعة والسبت وستتوفر الحافلات كل (30) دقيقة، وأن الخط (95A) سيعمل في جميع أيام الأسبوع مع توفر الحافلات كل (120) دقيقة، وأن الخط (56) سيعمل في جميع أيام الأسبوع مع وجود حافلات كل (120) دقيقة.