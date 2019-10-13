2,350 جهة عارضة من 55 دولة يشاركون في "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) مشاركة 2,350 جهة عارضة من 55 دولة في الدورة الحادية والعشرين من "ويتيكس" تحت شعار "في طليعة الاستدامة" والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية واللذان سيمتدا على مساحة 85,000 متر مربع.

وتنظم الهيئة معرض "ويتيكس" بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة الطاير في فندق أرماني - دبي، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والعارضين ووسائل الإعلام.

وفي كلمته خلال المعرض قال سعادة الطاير: "ينسجم تنظيم معرض "ويتيكس" ومعرض دبي للطاقة الشمسية تحت مظلة "الأسبوع الأخضر" مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وخطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى أن تكون الإمارة مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050".

وأضاف سعادته: "على مدى 20 عاماً، رسخ معرض "ويتيكس" مكانته كأحد أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة والأكبر من نوعه في المنطقة، وبات منصة مثالية للشركات والمؤسسات والخبراء والمصنعين والمستثمرين للتعرف إلى أحدث التطورات والتقنيات العالمية في مجالات تقنيات المياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة والصناعات المرتبطة بها. كما حقق معرض دبي للطاقة الشمسية نجاحات مهمة خلال السنوات الثلاث الماضية لا سيما مع تسارع وتيرة النمو في قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة، ويشكل المعرض منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة الشمسية، والتعرف إلى احتياجات السوق، وفرص المشاركة في مشروعات الطاقة الشمسية في ظل سعي دولة الإمارات ودول المنطقة بشكل عام لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة".

وتابع سعادة الطاير: "العام الماضي، استقطب المعرضان 35,000 زائر من 53 دولة، و75 جهة راعية و2,100 عارض على مساحة 78,413 متراً مربعاً. وتعد دورة هذا العام من "ويتيكس" الأضخم في تاريخه بمشاركة 2350 عارض على مساحة 85,000 متر مربع، من 55 دولة، و18 جناح دولة. كما استقطب المعرض 75 جهة راعية وداعمة، الأمر الذي يؤكد مكانة المعرض كملتقى يجمع الحكومات ورواد الصناعة والمهتمين من مختلف أنحاء العالم".

وأشار سعادته إلى أن معرض "ويتيكس" يتزامن مع الدورة السادسة من "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر" التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين يومي 20 و21 أكتوبر 2019 تحت شعار "تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام" بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة آليات التنمية المستدامة ومنظومة التعاون الدولي للوصول إلى اقتصاد أخضر عالمي. كما يسلط معرض "ويتيكس" الضوء على "منطقة دبي الخضراء" التي توفر منصة موحدة لتمكين الشركات الناشئة في دولة الإمارات والعالم من استشراف مستقبل الطاقة الخضراء والاستفادة من أنجح التجارب وأفضل الخبرات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه بما يعزز ريادة الدولة في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتبني التقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وتخزين الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة، وتقنية البلوك تشين، والبيانات الضخمة وغيرها. يتضمن "ويتيكس 2019" ملتقى "سمارتك"، المنصة التجارية المخصصة لعرض وترويج التقنيات والمنتجات والخدمات الخضراء الصديقة للبيئة من مختلف أنحاء العالم.

ونوه سعادته إلى أن الهيئة، للعام الرابع على التوالي، تخصص قاعة متكاملة للابتكار في المعرض في إطار جهودها لتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كمنصة رائدة للإبداع تستقطب المبتكرين والمخترعين من مختلف أنحاء العالم. وستشهد القاعة مشاركة أكثر من 20 جامعة تعرض ابتكارات طلاب الجامعات. كما يتيح المعرضان الفرصة للزوار للمشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة، والالتقاء بالخبراء والمختصين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة.

واختتم سعادة الطاير بالقول: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الشركاء والرعاة والعارضين في معرض ويتيكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية، ولا يفوتني أن أشيد بدور وسائل الإعلام التي أسهمت على مدى 20 عاماً في إبراز إنجازات المعرض ومكانته المرموقة كملتقى عالمي رائد يوفر فرصاً فريدة للمستثمرين لتوسيع دائرة أعمالهم وتعزيز أنشطتهم انطلاقاً من دولة الإمارات، بلد السلام والسعادة والإيجابية وأرض الفرص وتحقيق الطموحات بموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط العالم".

يشار إلى أن الهيئة تستضيف خلال "الأسبوع الأخضر"، المؤتمر العالمي لـ "الجمعية الدولية لتحلية المياه" (IDA) الذي يتم تنظيمه مرة كل عامين، ويعقد تحت شعار "مفترق طرق نحو الاستدامة" في الفترة من 20 -24 أكتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويهدف المؤتمر، الذي يعود إلى دبي مجدّداً بعد 10 سنوات من دورته الناجحة في 2009، إلى القيام بدور محوري على صعيد تعزيز الوعي حول ضرورة تبنّي الابتكارات التقنية الرائدة في مجال المياه في المدن الحديثة مثل دبي.

وبالتزامن مع معرض "ويتيكس" من 21 إلى 23 أكتوبر، يعقد معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك 2019) في قاعتي زعبيل 4 و5 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويشكّل "جوتيك" منصة مثالية لصنّاع القرار، وخبراء النفط والغاز، والباحثين، وشركات المقاولات والمهندسين لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث تقنيات وحلول النفط والغاز، وسيتم في دورة هذا العام من المعرض، إطلاق مركز التميز، الذي يستهدف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.