سيف بن زايد يحضر أفراح الراشدي والخييلي في العين

المصدر: العين - وام

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، مساء أمس، الحفل الذي أقامه اللواء سعيد راكان طاهي الراشدي، وعائلة المرحوم ناصر حمد بن الشديد الراشدي، بمناسبة زفاف نجليهما محمد إلى كريمة جمعة محمد بن كلثم الخييلي، وحمد إلى كريمة محمد سعيد سهيل طاهي الراشدي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الاحتفالات في زاخر بمدينة العين، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان.