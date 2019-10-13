وكالة أنباء الإمارات تعزز التعاون الإعلامي مع نظيرتها الإسبانية

المصدر: مدريد - وام

وقّعت وكالة أنباء الإمارات «وام» مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، لتعزيز التعاون بينهما في مجال تبادل الخدمات الإخبارية والمحتوى الإعلامي، وبما يواكب العلاقات المتنامية على الصعد كافة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا. وقّع المذكرة كل من محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، وفيرناندو جاريا مدير عام وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المهني بين الوكالتين في مجال الإعلام عبر تبادل مختلف المواد الإعلامية في نطاق تغطيتهما، وخدمة مشتركيهما من وسائل الإعلام حول العالم.

وقال محمد جلال الريسي إن المذكرة تمثل خطوة مهمة من شأنها أن ترفع مستوى التعاون الثنائي إلى آفاق جديدة، تعود بالنفع على الوكالتين ومشتركيهما في مختلف أنحاء العالم. من جانبه، أشاد مدير عام وكالة الأنباء الإسبانية بوكالة أنباء الإمارات «وام»، وبما تمتلكه من تقنيات حديثة تمكنها من توزيع المواد الإخبارية المتبادلة على الصحف الرئيسية في العالم العربي، مشيراً إلى أن المذكرة تجسد رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الإعلامي والإخباري بينهما.