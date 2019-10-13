شراكة بين «دبي للأمن الإلكتروني» ومؤتمر«هاك إن ذي بوكس»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن إقامة شراكة استراتيجية مع مؤتمر«هاك إن ذي بوكس+ الأسبوع السيبراني»، أكبر منتدى عالمي للأمن الرقمي، والذي يقام خلال الفترة من 12 وحتى 17 أكتوبر الجاري 2019 في قصر الإمارات بمدينة أبوظبي.

وستضم فعاليات دورة المنتدى لهذا العام مؤتمراً يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشتمل على العديد من الندوات العامة والمنصات التقنية والدورات التدريبية.

وقال الدكتور مروان الزرعوني مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني: «بصفتنا الشركاء الاستراتيجيين في منتدى «هاك إن ذي بوكس»، يواصل المركز دعمه فعاليات هذا الحدث المرموق، بالتماشي مع استراتيجية المركز الهادفة إلى تعزيز الأمن الإلكتروني في دبي ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، ودعم مجال الابتكار الخاص به، وتكريس الجهود لتحفيز البحث والتطوير في مجال الأمن الرقمي».

وأضاف الزرعوني: «تتناغم هذه الشراكة أيضاً مع أهداف المركز، وفي مقدمتها دعم التقدم المستمر في مجال الأمن الإلكتروني بالدولة، من خلال التشجيع على طرح الحلول المبتكرة، وخلق الشراكات الاستراتيجية لمواصلة الحفاظ على الصدارة في هذا المجال، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة لتظل في صدارة الحوار العالمي.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم فعاليات الخبراء المختصين في منتدى «هاك إن ذي بوكس»، الحدث الأكبر من نوعه في مجال الأمن الإلكتروني على مستوى المنطقة».

ويعد المنتدى الأكبر من نوعه حتى الآن على مستوى المنطقة، وسيجمع نخبة من أشهر الخبراء في صناعة الأمن التقني، حيث سيقومون بمناقشة أحدث تحديات الأمن الإلكتروني، إلى جانب العوامل الاستراتيجية ذات الصلة بالتحول الرقمي.