تدشين مشروع وقفي في دبي بـ 9 ملايين درهم

المصدر: دبي- رامي عايش

دشنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر مشروع وقف مسجد المطار ضمن «حملة صلاتي» في منطقة القرهود بدبي، والمكون من 5 فلل سكنية، والموقوف على مصرف الشؤون الإسلامية لرعاية بيوت الله، وذلك في إطار حرص المؤسسة على خدمة المجتمع، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع الذي تم إنجازه خلال عام ونصف العام 9 ملايين درهم، ويتوقع أن يحقق المجمع الوقفي إيرادات سنوية تقدر بنحو 750 ألف درهم سنوياً.

وحضر حفل افتتاح المشروع عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وعلي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وعدد من المسؤولين. وقال عيسى الغرير: إن المؤسسة تلتزم بخدمة المجتمع وإطلاق المبادرات والمشاريع الوقفية الهادفة التي ترسخ قيم العطاء والتسامح وتعود بالنفع على أكبر شريحة ممكنة من الناس.

ومن جانبه قال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر: إن المشاريع الوقفية التي تحققها المؤسسة تنطلق من نموذج الوقف للجميع الذي تتبناه المؤسسة، ويتيح للجميع أفراداً ومؤسسات المساهمة في المبادرات الوقفية التي تخدم المجتمع وترسّخ قيم العطاء.

وتدير مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر محفظة عقارية تضم 4207 وحدات سكنية من فلل سكنية وشقق ومحال تجارية تحت إشرافها، كما وفرت في هذا العام خيارات سكنية وقفية بشروط ميسّرة لموظفي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأوضح المطوع أن المؤسسة تدير محفظة عقارية تضم 80 مبنى سكنياً و400 محل تجاري، بواقع 4200 «وحدة» ما بين شقة وفيلا ومحل تجاري، وبأصول تبلغ قيمتها قرابة مليار و400 مليون درهم، فيما تصل قيمة إيرادات تأجيرها السنوية إلى نحو 175 مليون درهم.