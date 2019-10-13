«الهلال» و«إسلامية دبي» تبحثان التعاون والتنسيق المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن العمل الخيري والإنساني في الدولة يشهد نمواً كبيراً ونقلة نوعية، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، بمقر الهلال الأحمر في أبوظبي، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

مباحثات

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون والتنسيق في المجالات الخيرية والإنسانية، وتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين من أجل مستقبل أفضل للعمل الخيري في الدولة.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا والمقترحات التي من شأنها ترقية الخدمات الموجهة للمستفيدين من برامجهما في الداخل والخارج، وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات الثنائية وتبادل المعلومات والمقترحات لتوحيد جهود الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية الإماراتية وتعزيز دورها، وتفادي الازدواجية في المهام والبرامج وتقديم المساعدات.

تنسيق

وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز آليات التعاون وتنسيق البرامج الإنسانية والمشاريع الخيرية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنمية مجالات العمل الخيري الإماراتي، وتوسيع قاعدته، والمستفيدين من خدماته داخل الدولة وخارجها.

وقال الدكتور محمد الفلاحي إن هيئة الهلال الأحمر تولي برامج الشراكة مع المنظمات والجمعيات الخيرية الإماراتية اهتماماً كبيراً، بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن رؤية سموه في هذا الصدد تقوم على فهم عميق لمتطلبات الشراكة التي لا غنى عنها في العمل الإنساني والخيري الفاعل والمؤثر، والذي تتباه الدولة ضمن استراتيجياتها في تعزيز مجالات التنمية الإنسانية والبشرية.

وقال إن ما خرج به الاجتماع من أفكار جيدة ومقترحات قيمة تضيف بعداً جديداً ونقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشدداً على أنه تم الاتفاق على السير قدماً والعمل سوياً لتحقيق المزيد من التعاون والشراكة.

وأشار الفلاحي إلى العديد من المحاور التي تمت مناقشتها في إطار تضافر الجهود الخيرة، وتكاملها بين الهيئات المشابهة في الدولة، منها على سبيل المثال تبادل المعلومات في مجال حشد الدعم وتقديم المساعدات، ووضع أسس ومعايير يسير عليها الجميع تفادياً لعملية ازدواجية تقديم المساعدات.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر تثمّن كثيراً جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في تعزيز دور الجمعيات والمنظمات الإماراتية والقيام بمهام التنسيق فيما بينها وتعزيز قدراتها للقيام بمهامها على أفضل وجه.

من جانبه أكد الدكتور حمد الشيباني حرص الدائرة على ترقية مجالات التعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر، معتبراً أن مثل هذه اللقاءات ترجمة حقيقية لإرادة الجانبين في تفعيل آليات التعاون القائم في المجالات الخيرية والإنسانية، إلى جانب تعزيز مبدأ الشراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف العليا لدولة الإمارات في نشر قيم وثقافة التسامح على الساحة الدولية عبر بوابة المساعدات الإنسانية والتنموية.

واستعرض الشيباني خلال اللقاء رؤى وأهداف وبرامج دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بقطاعاتها الثلاثة، مع التركيز على قطاع العمل الخيري، ودور الدائرة في تعزيز مجالاته وتنسيق برامج وجهود الجمعيات العاملة في هذا الصدد، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون .