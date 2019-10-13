8 حملات توعوية أمنية نفذتها شرطة دبي خلال العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

قامت إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي بتنفيذ 8 حملات توعوية، خلال العام الجاري، منها 5 جنائية تتمثل في «شاطئ أم سقيم، كافح التسول، أمن حسابك، الجريمة الإلكترونية، أمن المساكن»، استفاد منها 1.275.374، إلى جانب تنفيذ حملتين مروريتين وهما «لا تفقد ابنك بتزويد مركبته»، و«رمضان بلا حوادث»، استفاد منها 1.107.324، وحملة مجتمعية واحدة استفاد منها 1.661.258، بينما قامت بتنفيذ 10 حملات توعوية في العام 2018، منها 5 جنائية وهي «اللقطة أمانة، ليكن سفرك ممتعاً، أمن المساكن، مخاطر الألعاب الإلكترونية، احذر الحسابات الوهمية»، استفاد منها 12.808.158 مستفيداً، و3 حملات مرورية استفاد منها 1.230.020 مستفيداً، وحملتان مجتمعيتان استفاد منها 504 آلاف و971 مستفيداً.

اطلاع

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالجهود التي تبذلها الإدارة في إعداد الحملات الهادفة من أجل نشر الوعي في المجتمع بمختلف الظواهر السلبية والأمنية بين مختلف الجهات المستهدفة في المجالات الجنائية والمرورية والمسلكية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد محمد راشد، مدير إدارة المراسم والتشريفات، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط.

الجاليات الأجنبية

واستعرض بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، الحملات التوعوية، التي نفذتها إدارة التوعية الأمنية في المجال الجنائي والمروري والمجتمعي خلال العام الجاري ومقارنتها بالعام الماضي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الداخليين من مختلف الإدارات العامة أو الشركاء الخارجيين من مختلف الدوائر الحكومية،

الشؤون الإسلامية

وقدم الفلاسي نبذة عن برامج قسم الشؤون الإسلامية والتسامح الذي نفذ العديد من البرامج التوعوية والمسابقات، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج التوعية الدينية 38427 مستفيداً، وعدد المستفيدين من بعثة الحج 167، والمستفيدين من المسابقات الرمضانية 327، ومبادرة التثقيف الديني للنزلاء والموقوفين 27145 وذلك في العام 2019، بينما بلغ عدد المستفيدين من برنامج التوعية الدينية في العام الماضي 57324، والمستفيدين في بعثة الحج 75 مستفيداً، وفي المسابقات الرمضانية 271 مستفيداً، و48774 في مبادرة التثقيف الديني للنزلاء والموقوفين.

الشرطي منصور

واستعرض الفلاسي مشروع دمية الشرطي منصور، لافتاً إلى أن ابتكارها جاء لكسر حاجز التخوف عند بعض الأطفال تجاه رجال الشرطي عند زيارتهم للتوعية عند المدارس، وتنويع الأدوات والوسائل التوعوية المستخدمة في إدارة التوعية الأمنية، بينما الهدف منها هو رفع مستوى تفاعل الجمهور خلال تقديم المواد التوعوية، وتقريب المجتمع من الشرطة.

وبين أن دمية الشرطي منصور شاركت في 88 فعالية خلال العام الجاري استفاد منها 11986 مستفيداً حيث تضمنت تلك الفعاليات المدارس، رياض الأطفال، وجهات ترفيهية ومولات، جهات خاصة لرعاية فئات مجتمعية، نواد رياضية، كليات وجامعات، بينما شارك في 39 فعالية في العام الماضي استفاد منها 5601 مستفيد.

عش كبطل

كما استعرض الفلاسي مبادرة «عش كبطل» التي تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية وقيم التسامح لدى اللاعبين من خلال تجمع نوادي الإمارة في فعاليات مشتركة، وتحفيز اللاعبين على النجاح وتحدي الذات من خلال استضافة لاعبين مشاهير وعرض قصص نجاحهم، وتوصيل الرسائل التوعوية الأكثر ارتباطاً بالفئة العمرية للاعبين، ابتكار آلية توعوية جديدة في برامج توعية النشء والشباب، حيث تم تقديم 5 محاضرات من خلال البرنامج في كل من نوادي النصر، الوصل، حتا، شباب الأهلي، والألعاب الجماعية في شباب الأهلي استفاد منها 110 مستفيدين.

الطلبات المجتمعية

وبين الفلاسي أن إدارة التوعية الأمنية تلقت 63 طلباً مجتمعياً باللغتين العربية والإنجليزية في العام الجاري من الجهات الحكومية والجامعات والمدارس والأندية الرياضية ومراكز أصحاب الهمم، منهم 31 طلباً باللغة العربية استفاد منها ألفان و830 مستفيداً، و32 طلباً باللغة الإنجليزية استفاد منها 49 ألفاً و431 مستفيداً، بينما تلقت في العام الماضي 82 طلباً مجتمعياً منهم 52 طلباً باللغة العربية، استفاد منها 5 آلاف و189 مستفيداً، و30 طلباً باللغة الإنجليزية استفاد منها 40 ألفاً و766 مستفيداً.

كتاب الخير

وقال الفلاسي إن الهدف من المبادرة هو نشر الثقافة والمعرفة بين العاملين في القوة، وتعزيز وترسيخ مبدأ القراءة والاطلاع لدى الموظفين وتعزيز مبدأ السعادة، وذلك بالتعاون مع الشركاء وهم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، جمعية دار البر، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، شركة مداد، ومرايا للطباعة والنشر.

36 فعالية

أوضح بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية أن الإدارة نظمت 36 فعالية في 2019 استفاد منها 572 ألف شخص، بينما قامت بتنظيم 25 فعالية في 2018 استفاد منها 39 ألفاً و866 شخصاً، أما في برنامج توعية النشء والشباب فبلغ عدد الطلبات 10 في 2019 استفاد منها 12310 مستفيدين، وفي العام الماضي بلغ عدد الطلبات 15 واستفاد منها 13165.