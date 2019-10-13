«ورشة حكومة دبي» تسرّع مسيرة التحول الرقمي مع «فينس للتقنيات»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت «ورشة حكومة دبي» عن تعاونها مع شركة «فينس للتقنيات»، بهدف تسريع مسيرة التحول الرقمي بالورشة انسجاماً مع توجّه دولة الإمارات في تقديم خدمات حكومية رقمية، وبموجب هذا التعاون ستقوم «فينس» بأتمتة العمليات المختلفة وتوفير حلول تحليلية رائدة للورشة، بهدف ضمان تحقيق التميّز وكفاءة في أدائها وعملياتها التشغيلية. وتتضمن رحلة الورشة نحو التحول الرقمي في إعادة تصميم العمليات التقليدية لدعم مختلف التخصصات في الورشة وتعزيز عملية اتخاذ القرارات.

وقال فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي في ورشة حكومة دبي: «في ظل التطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، نسعى بشكل كبير إلى الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، التي تسهم في تحسين الخدمات التي نقدّمها وتعزز كفاءة تجربة متعاملينا.

ونتطلع إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الورشة من خلال تبني مختلف الحلول الرقمية، مثل أتمتة رحلة العميل ومختلف العمليات التشغيلية الداخلية، فضلاً عن تقديم رؤى وأفكار تجارية إلى الإدارة التنفيذية والموظفين».

ومن جهته، قال إيلجو جي بي، مدير تطوير الأعمال العالمية: «نعتبر تعاوننا مع ورشة حكومة دبي خطوة استراتيجية، حيث حرصت الشركة على توظيف حلولها التقنية لتلبي متطلبات القطاع الحكومي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. وستسهم الحلول التي تقدّمها الشركة في مجال التحليل وأتمتة العمليات الآلية في دفع مسيرة التحول الرقمي من خلال تبني الابتكارات التقنية».