تكريم أطباء «كليفلاند كلينك أبوظبي» لجهودهم في حملة التوعية بالسرطان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حصد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى، جائزة مرموقة كأحد أبرز مؤسسات الرعاية الصحية التي ساهمت بشكل فاعل في الجهود الوطنية الهادفة إلى مكافحة مرض السرطان، وذلك ضمن الحفل الختامي الذي أقامته دائرة الصحة ـ أبوظبي ضمن حملة التوعية بالسرطان التي أطلقتها في وقت سابق.

نجاح

وحصد المستشفى الجائزة تقديراً لدوره وشراكته الفاعلة في حملة 2018 ـ 2019، بعد أن حقق أكبر تغطية في الجهود التي استهدفت الكشف المبكر عن مرض السرطان. وقد كان المستشفى ضمن عدد من المؤسسات الطبية التي تم تكريمها لجهودها في هذا الصدد بإمارة أبوظبي، إلا أن المستشفى حقق نجاحاً ملحوظاً فيما يتعلق بمبادراته التي تشجع على الكشف عن أمراض سرطانية تتضمن القولون والمستقيم والسرطان الرئوي وغيرها.

وتم تكريم الدكتور علي وهلا استشاري أمراض الرئة من معهد أمراض الجهاز التنفسي، والدكتورة لياقت منيزة استشارية علم الأمراض التشريحي بكليفلاند أبوظبي، لجهودهما الفردية في تشخيص مرض السرطان وعلاجه والوقاية منه وكأعضاء فريق لمراجعة معيار ومواصفات الكشف المبكر عن سرطان الرئة.

خدمات علاجية

وقال الدكتور خورخيه غوزمان رئيس الأطباء بالمستشفى «إن المستشفى يقدم مجموعة كاملة من الخدمات العلاجية الخاصة بأمراض السرطان، ونستخدم تقنيات متطورة في الكشف المبكر عن المرض، الأمر الذي يعزز من القدرة على التشخيص والعلاج بشكل أكثر فاعلية، وإتاحة المزيد من الخيارات بالنسبة للمرضى. نحن فخورون اليوم بهذا التكريم كوننا الشريك الاستراتيجي لدائرة الصحة بأبوظبي، وتقديراً لالتزامنا التام وجهودنا الابتكارية في مكافحة مرض السرطـان علــى المستــوى الوطنــي».

وأضاف: إن الكشف المبكر عن السرطان يعد عنصراً مهماً جداً في رحلة العلاج، وأتمنى أن تكون هذه الحملة قد شجعت المزيد من الناس لإجراء الفحوصات الخاصة بالسرطان. لقد واصلنا جهودنا في تذليل الخدمات التي نقدمها لجميع المرضى، بما يمكن المزيد من الناس الاستفادة من خدماتنا من خلال حزم التأمين الصحي، التي توفر تغطية شاملة لتلك الفحوصات.

جهود

وضمن إطار الجهود المبذولة في مكافحة مرض السرطان، أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في أبريل الماضي، وضع حجر الأساس لمركز متكامل لتشخيص السرطان وعلاجه، وهو المركز الذي ستبلغ مساحته الإجمالية 17000 متر مربع، وتم تصميمه على غرار مركز «تاوسيج» لأمراض السرطان، والذي يعتبر واحداً من أفضل مرافق علاج السرطان في الولايات المتحدة، وسيوفر مجموعة شاملة من خدمات السرطان المتخصصة في مكان واحد وتوسيع نطاق خدمات علاج الأورام المتوفرة فيه، من خلال إضافة مرافق العلاج الإشعاعي وزيادة المساحة الخاصة بمرحلة العلاج في المركز.