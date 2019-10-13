متابعة سير العمل بـ«المالية» و«الموارد البشرية» بشرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

قام اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، بزيارة تفتيشية لإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

بدأ قائد عام شرطة عجمان زيارته بتفقد إدارة الموارد البشرية، واطلع على العمليات الإدارية التي يتم من خلالها دعم الإدارات بالكفاءات الوطنية مدققاً على ارتباطها بالسياسات المتعلقة بمجال الموارد البشرية.

كما اطلع على النظام الإلكتروني للموارد البشرية والبرامج التطويرية المستحدثة لرفع مستوى كفاءة الكوادر البشرية في شرطة عجمان.

ثم توجه إلى إدارة الشؤون المالية، وكان في استقباله العقيد خلفان ناصر السويدي مدير إدارة المالية، وعدد من الضباط بالإدارة، تفقد خلالها آليات التخطيط المالي واستثمار الموارد، والخدمات التي تهدف إلى تطوير مستوى العمل المالي والإداري من خلال تطبيق مفاهيم الجودة على مستوى الجمهور الداخلي والخارجي، كما اطلع على الإجراءات المنفذة باتباع الخطة الاستراتيجية لتنمية الإيرادات والترشيد في النفقات

. وفي ختام الزيارة أشاد اللواء النعيمي بالجهود المبذولة لرفع مؤشرات الأداء ودعم حملات الترشيد وتقليل التكلفة بما يتلاءم مع منهجية القيادة الرامية إلى تخفيض التكاليف في المجالات المختلفة.