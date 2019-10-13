انطلاق دورة تدريبية دولية حول أمراض العضلات بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

انطلقت في دبي أمس فعاليات الدورة التدريبية العملية المتخصصة في علاج أمراض العضلات «مايو- مينا» التي نظمها المركز العربي للدراسات الجينية برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وبدعم من المركز الآسيوي لعلوم الميولوجيا والرابطة الدولية لطب أعصاب الأطفال.

مشاركةيشارك في الدورة - التي تستمر ثلاثة أيام بفندق روضة المروج دبي - نخبة من المتخصصين في مجال الوراثة البشرية بشكل عام والجهاز العصبي العضلي بشكل خاص من جميع أنحاء العالم والذين سيقدمون 10 محاضرات علمية متخصصة في علم العضلات بالإضافة 3 ورش عمل تفاعلية.

وقال الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية إن تنظيم هذه الدورة جاءت نتيجة للتعاون المثمر بين معهد ميولوجي والمركز العربي للدراسات الجينية، حيث سيتم خلالها تسليط الضوء على تشخيص وعلاج الأمراض العضلية العصبية الأساسية بما فيها الحثل العضلي والاعتلال العصبي الوراثي والاعتلال العصبي الأيضي والإرشاد الوراثي وطرق العلاج الجديدة لهذه الأمراض.

وأعرب محمود طالب عن أمله في أن تكون هذه الدورة التدريبية بداية لسلسلة من دورات متخصصة في علم العضلات، حيث تعد الاضطرابات العصبية العضلية من أهم المشاكل الطبية في المنطقة.

مؤتمر

ويستعد المركز العربي للدراسات الجينية لتنظيم المؤتمر العربي الثامن للوراثة البشرية 2020 وذلك في الفترة من 17 إلى 20 يناير المقبل في دبي لمناقشة علم الجينوميات السريري من خلال خمسة محاور رئيسية هي تحديد تسلسل الحمض النووي بتقنيات الجيل الجديد وأمراض التطور العصبي والأمراض الاستقلابية والتشوهات الخلقية والجينوميات السكانية وعلاقتها بالأمراض.