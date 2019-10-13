أمل القبيسي تبحث التعاون مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية

المصدر: بلغراد- البيان

أجرت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي على هامش مشاركة وفد المجلس في اجتماعات الجمعية الـ141 والدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جمهورية صربيا- بلغراد خلال الفترة من 11-17 أكتوبر، جلسة مباحثات مع مايا غويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية،«البرلمان» تركزت على بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، بما يجسد تطلعات قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين، وحرصهم على تطوير هذه العلاقات والشراكة الاستراتيجية في كل المجالات.

وتناولت المباحثات الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا.