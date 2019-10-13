«حميد الخيرية» تنفّذ مشاريع بـ31 مليون درهم

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

نفّذت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان حزمة من المشاريع خلال الأشهر التسعة الماضية بقيمة 31 مليون درهم، واشتملت على مشاريع الزكاة والمساعدات وصيانة المباني والكفالات ومبادرات مجتمعية لدعم الأسر المتعففة وطلاب العلم.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، المديرة العامة للمؤسسة، إن المؤسسة نفّذت عدداً من المشاريع الخيرية في الإمارة، وصلت تكلفتها منذ بداية العام إلى نحو 31 مليون درهم، تضمّنت إقامة حفلات الزواج، ودعم المدارس، ورحلات العمرة، ودعم الأيتام، وصيانة المنازل، وتوزيع القسائم الغذائية، وزكاة الفطر، وكفالة الأيتام، وتنفيذ مبادرات اجتماعية عديدة، مثل زيارة المؤسسات الصحية وكبار السن وفرحة النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، ودعم العمال بتوزيع المياه والطعام عليهم، وغيرها من المشاريع الخيرية.

ولفتت إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع بنايتين سكنيتين ضمن مشروع الوقف الخيري، تصل كلفتهما إلى نحو 93 مليون درهم، الأولى بناية ليوارا 1، ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 67%، وتتكون من 13 طابقاً، منها 3 طوابق مخصصة للمواقف، والثانية بناية النعيمية 3، ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 60%، وتتكون من 16 طابقاً، منها 3 طوابق مخصصة للمواقف، إذ من المتوقع إنجازهما خلال العام المقبل 2020.

الأسر المتعففة

وأكدت أن هذه المشاريع تأتي بدعم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي يولي اهتماماً كبيراً للأعمال الخيرية، ويوجّه باستمرار بدعم فئات المجتمع المختلفة.