عبد الله بن سالم يحضر أفراح الشامسي والقاسمي

المصدر: الشارقة - وام

حضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الله بن سيف بن عبد الرحمن الشامسي، بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة الشيخ فاهم بن عبد الله بن محمد القاسمي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في نادي الغولف والرماية بالشارقة - الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بعجمان، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، إلى جانب عدد من الشيوخ و كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة والمسؤولين في الدولة وجمع من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.