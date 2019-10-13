سعيد الطاير: الرحلة رسّخت مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: دبي - البيان

هنّأ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالعودة الميمونة لهزاع المنصوري إلى أرض الوطن سالماً ظافراً، بعد أن سجل إنجازاً تاريخياً عربياً ووطنياً نفتخر به جميعاً، وأضحى أول رائد فضاء إماراتي وعربي يحط الرحال في محطة الفضاء الدولية، ليحقق بذلك حلم وطموح المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان أول من اهتم بدخول دولة الإمارات عالم الفضاء، وأسّس لرحلة الدولة الرامية إلى إثراء المعرفة والأبحاث العلمية عن موضوعات متنوعة سوف تعود بالنفع على البشرية جمعاء.

آمال

وقـال: «لقد رسّخ المنصوري مكانة دولة الإمارات على خريطة الدول الرائدة والمتطورة في قطاع علوم وتقنيات الفضاء، وأثبت أن قاموسنا لا يشتمل على كلمة مستحيل، وأنه على قــدر المسؤولية والتحدي والآمال وأحد الكوادر الوطنية الرائدة التي يعدها مركز محمد بن راشد للفضاء، وأصبح نموذجاً مشرّفاً لأقرانـــه ومصدر إلهام لشباب وطننا، ونحن على ثقة بأن بذور شجرة (الغــاف) الأصيلة التي حملها إلى المحطة الدولية، والتي سيتم زرعها فـي شتى أرجاء الدولة، ستكون بذوراً طيبة تزرع الأمل في أرضنا المعطاءة».