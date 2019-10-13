هزاع بن زايد: الإمارات تقدّر الشباب المتسلح بالعلم

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، يأتي تقديراً للشباب المتسلح بالعلم والمعرفة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «استقبال الشيخ محمد بن زايد لهزاع المنصوري وسلطان النيادي لدى عودتهما إلى أرض الوطن هو لحظة رائعة تجسد تقديراً للشباب المتسلح بالعلم والمعرفة، الذي يمثل بلاده خير تمثيل ويسهم في صنع مستقبلها وفي تحقيق #طموح_زايد ويكون قدوة للأطفال والنشء ولكل مبدع ومبدعة.. أنتما عز الإمارات وفخرها».