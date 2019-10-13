أحمد الفلاسي: عودة المنصوري والنيادي بداية الريادة الفضائية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء أن عودة ابن الإمارات «هزاع المنصوري» أول رائد فضاء إماراتي إلى أرض الوطن مع زميله سلطان النيادي بعد إتمام مهمته التاريخية بنجاح هي بداية عهد جديد من الريادة وتحقيق الإنجازات في مجال الفضاء.

وقال معاليه إن هذه المهمة رسخت مكانة دولة الإمارات على خارطة الفضاء العالمي وحجزت لنفسها مكانة استراتيجية بين أبرز اللاعبين العالميين في القطاع وهي بلا شك تؤسس لمرحلة جديدة وتضع علينا مسؤوليات كبيرة تجاه مواصلة البناء على هذه النجاحات وتعزيزها. وأضاف إن تحليق هزاع المنصوري باسم الإمارات في الفضاء هو لحظة حاسمة في مسيرة برنامج الإمارات لرواد الفضاء وتأكيد على الاستثمار الإماراتي الطموح في مجال بناء الإنسان، لافتاً إلى أن الشباب الإماراتيين أثبتوا قدرتهم على تحقيق الحلم ومعانقة الفضاء ليصلوا إلى القمة والريادة.