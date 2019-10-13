حمدان بن زايد: مهمة تاريخية مشرّفة تكلّلت بالنجاح

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن مهمة هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية تاريخية مشرفة تكللت بالنجاح ورسّخت مكانة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي وفريق عملهم استقبال الأبطال.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «تشرفت بمعية أخي محمد بن زايد في استقبال ابن الإمارات هزاع المنصوري، برفقة زميله سلطان النيادي وفريق عملهم المميز، هكذا يتم استقبال الأبطال الذين سطروا بإنجازاتهم سجلاً حافلاً، وكان لهم السبق في خوض تحدي غمار الفضاء، مهمة تاريخية مشرفة تكللت بالنجاح، ورسّخت مكانة الإمارات عالمياً».