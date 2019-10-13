وضحة المطوع شخصية الشهر العالمي لمتلازمة داون

المصدر: الشارقة - وام

منح المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في دولة الإمارات المواطنة الإماراتية وضحة المطوع «أم ضاحي» لقب شخصية الشهر العالمي لمتلازمة داون، لنجاحها المتميز وزوجها في رعاية ابنهما ضاحي الرعاية المتفهمة الواعية اللازمة لذوي متلازمة داون، واستطاعتها أن تدمج ابنها بنجاح كبير في المؤسسة التعلمية، وتكلفها السفر إلى كندا وبريطانيا وجلايكو بحثاً عن الجديد في طرق وأساليب الرعاية.

إشادة

وأشاد المهندس صلاح عبد الله الموسى، رئيس الجمعية، بجهود الإمارات في رعاية أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، منوهاً بجهود الرعاية الصحية والاجتماعية المتمثلة لهم من وزارة الصحة، ووزارة تنمية المجتمع، ودوائر وهيئات الصحة وتنمية المجتمع المحلية والمستشفيات وجمعيات أصحاب الهمم، وفي مقدمتها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية بأبوظبي، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون بدبي، التي توّجت برامجها بالفوز باستضافة الكونغرس العالمي متلازمة داون العام المقبل 2020، جاء ذلك في تصريح له بمناسبة انطلاقة الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون في أكتوبر من كل عام.