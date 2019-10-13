طلاب الـ12 يبدأون اختبارات «إمسات» في 49 مركزاً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أدى طلبة الصف الثاني عشر أمس أولى جلسات اختبار الإمارات القياسي «إمسات» وذلك في 49 مركزاً في مختلف أنحاء الدولة وبإمكان الطالب التقدم للامتحان في اليوم الذي يختاره وفق جدول زمني محدد مسبقاً.

ويعد «إمسات» اختباراً إلزامياً لكافة الطلبة الإماراتيين وغير الإماراتيين الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة وهو يقيس مهارات الطلبة ولا يوجد فيه درجة رسوب. وتتولى الجامعات عملية تحديد الدرجة المطلوبة للقبول في الجامعة، وكذلك القبول في التخصص وعلى الطالب المواطن أن يختبر في 4 مواد وهي: اللغة الإنجليزية واللغة العربية والفيزياء والرياضيات.