انضمام موظفي «الدفاع» إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع، وذلك بهدف تزويد موظفي الوزارة ببطاقة «إسعاد»، والتي تتضمن عروضاً وخصومات ومزايا يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين. في كل من القطاع الصحي، التعليمي السياحة والسفر، التموين، الرياضة، المصارف، النقل والمواصلات، المطاعم ومستلزمات البناء، وعروض أخرى متفرّقة.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد خبير خليل عبيد البشري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، فيما وقعها من جانب الوزارة، العميد ركن طيار عبد الله حميد الفلاسي، رئيس شعبة الارتباط للسياسات والشؤون الاستراتيجية، بحضور منى العامري، رئيس لجنة بطاقة «إسعاد»، ونائبها المقدم مسعود الحمادي، وعدد من الموظفين من كلا الجانبين.