لجنة إدارة انتخابات «استشاري الشارقة» تتفقد مقر دائرة الحمرية

المصدر: الشارقة- البيان

تفقدت لجنة إدارة انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2019، مقر الدائرة الانتخابية بالحمرية، وذلك في إطار الجولات الميدانية للجنة، للوقوف على جاهزية المقر لمرحلة فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

واطلعت اللجنة في جولتها الميدانية بمقر الدائرة الانتخابية في بلدية الحمرية، بحضور أعضاء لجنة الدائرة الانتخابية في مدينة الحمرية، على الجهود المبذولة لتجهيز المقر فنياً وتقنياً لمرحلة فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اعتباراً من يوم 20 ولغاية 22 أكتوبر الجاري، وتسخير كافة إمكانات البلدية لإتمام عملية التسجيل بمرونة تامة.

وأكدت لجنة إدارة انتخابات المجلس الاستشاري، حرصها على توفير مختلف سبل الدعم لبلدية الحمرية في المرحلة القادمة والمراحل اللاحقة، وأشادت بجهود البلدية في تجهيز مقر الدائرة الانتخابية بالحمرية، وتزويدها بمختلف التقنيات اللازمة والخدمات المتطورة.

وأفاد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، رئيس لجنة الدائرة الانتخابية في مدينة الحمرية، بأن البلدية ممثلة بمختلف إداراتها وأقسامها وكوادرها البشرية جاهزة لمرحلة فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشيداً بتعاون لجنة إدارة الانتخابات ووقوفهم على أدق التفاصيل لإنجاح العرس الانتخابي الديمقراطي الذي تعيشه الإمارة الباسمة