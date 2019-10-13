إعلان القوائم النهائية لأعضاء المجلس الوطني المنتخبين اليوم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تعلن اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، اليوم القوائم النهائية لأعضاء المجلس الـ 20 المنتخبين، على أن تتولى دواوين الحكام بعد ذلك مهام تعيين الـ 20 عضواً الآخرين، بحيث يصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 40 عضواً.

وستعقد اللجنة اليوم اجتماعاً سيتم خلاله الرد على الطعون الـ 6 التي نظرتها لجنة الطعون التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، خلال اجتماعها الخميس الماضي، حول عمليات الاقتراع والفرز ونتائج القائمة الأولية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والتي تسلمتها خلال يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، وهي الفترة المحددة لتلقّي الطعون، وفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وكانت اللجنة تسلمت الأسبوع الماضي، الطلبات من لجنة إدارة الانتخابات، حيث أصدرت القرارات بشأنها، ومن ثم رفعتها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، التي سترد اليوم على الطعون وإعلان القائمة النهائية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين.

طعون

وتأتي طلبات الطعون التي تلقتها اللجنة على النحو التالي: طلبان للطعن من إمارة أبوظبي، وطلب طعن واحد لكل من إمارة الشارقة، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة أم القيوين، وإمارة الفجيرة.

وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فإن لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، على أن يتم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يودع مقدم الطعن مبلغ 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لمصلحته.

كما تنص التعليمات التنفيذية على أن اللجنة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة بالرد على الطعون المقدمة إليها كافة، في ضوء التقارير المرفوعة لها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.