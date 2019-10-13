32 مليار درهم تكلفة مشاريع النقل في أبوظبي خلال 10 أعوام

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

أعلنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل بأبوظبي إنجاز الإمارة مشاريع تطويرية وتنموية عدة لمنظومة النقل خلال السنوات العشر الأخيرة (2009 إلى 2019)، بتكلفة بلغت نحو 32 مليار درهم.

وتنوعت المشاريع التي تم إنجازها لتخدم كل القطاعات المرتبطة بالنقل كالطرق والجسور والأنظمة الذكية لمراقبة الطرق وحركة السير على الشوارع، بما يترجم اهتمام القيادة في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، والتي يأتي ضمن أولوياتها دعم التطور وإرساء ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، لتلبية تطلعات المجتمع وتحقيق السعادة له.

وقال إبراهيم الحمودي المدير التنفيذي لقطاع النقل بدائرة النقل ومركز النقل المتكامل بأبوظبي: إن حكومة إمارة أبوظبي، أنفقت في سبيل استيعاب الزيادة الكبيرة في عدد سكنها، خلال السنوات العشر الماضية نحو 32 ملياراً على المشاريع الجديدة فقط، دون احتساب التكلفة التشغيلية المرتبطة بها.

وأضاف أن «أبرز المشاريع المنجزة خلال السنوات العشر الأخيرة، كانت مجموعة الجسور المقامة على جزيرة السعديات، وعلى جزيرة ياس، بالإضافة إلى شارع الشيخ محمد بن راشد، الرابط بين إمارتي أبوظبي ودبي، وجسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة، وشارع الشيخ خليفة السريع بتجاه السعودية».

وأفاد: إن دائرة النقل تضع جل أولوياتها في دراسة وتنفيذ المشاريع بالإمارة التي تخدم قطاعات عدة ما يجعلها المحرك في خلق مجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات الجيل القادم، وتجعل من إمارة أبوظبي بيئة نابضة بالحياة .

ونوه إبراهيم الحمودي بأن حزمة المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الأخيرة جاءت لاستيعاب الزيادة الكبيرة التي شهدتها إمارة أبوظبي خلال الفترة ذاتها، حيث أظهرت الدراسات زيادة في عدد سكان أبوظبي من 900 ألف نسمة في عام 2009 إلى مليون و700 ألف نسمة في 2019، بزيادة قدرها 800 ألف نسمة، كما ازداد عدد المركبات المسجلة في أبوظبي من 600 ألف مركبة في عام 2009 إلى مليون و100 ألف مركبة في 2019، بزيادة بلغت 500 ألف مركبة.

وتأتي هذه المشاريع ترسيخاً للاهتمام والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث لا يدخران جهداً في السعي لتحقيق الرخاء للمواطنين والمقيمين على حد سواء .