شرطة رأس الخيمة تنظم ورشة حول مكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ورشة تعريفية حول مكافحة الاتجار بالبشر وكيفية التحقيق مع المتهمين، بالتعاون مع إدارة التحقيق الاتحادي بوزارة الداخلية، بحضور العقيد أحمد سعيد المنصوري مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والمعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بقاعة المركز الإعلامي بمبنى القيادة العامة.

قدم الورشة، العقيد خبير حمد الزعابي مدير إدارة التحقيق الاتحادي بالإنابة بوزارة الداخلية، متناولاً خلالها تعريف الاتجار بالبشر، وأركان جريمة الاتجار بالبشر، وطرق جمع الاستدلالات، والأساليب الأمنية المتبعة في التحقيق مع المتهمين بالاتجار، استناداً إلى مواد قانون العقوبات الاتحادي المتعلقة بالاتجار بالبشر.

وأكد العقيد خبير حمد الزعابي، أهمية تدريب وتأهيل مكافحي قضايا الاتجار بالبشر بين الحين والآخر، وإطلاعهم على الإجراءات القانونية للضبط، وأساليب التحقيق التي يجب أن تتبع، وتوجيههم بأهمية دراسة ملف القضية قبل الشروع في التحقيق، ثم البدء في جمع الاستدلالات من المتهمين، تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.