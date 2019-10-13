شرطة دبي تلقي الضوء على تصميم وتطبيق أدوات محاكاة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

افتتح العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، دورة تدريبية بعنوان: تصميم وتطبيق أدوات محاكاة المستقبل، في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بحضور 30 متدرباً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وتتناول الدورة التي تقام على مدار أسبوع عدة محاور أساسية؛ وهي: التعريف بالمفاهيم والأساليب الرئيسية للاستشراف الاستراتيجي، التعرف على أمثلة يتم من خلالها تطبيق ألعاب الاستشراف، عرض ألعاب خاصة بالاستشراف والمحاكاة، تحديد المشاريع التي يمكن من خلالها تطبيق أساليب ألعاب الاستشراف، وتطوير المهارات اللازمة لاستحداث الألعاب المعتمدة على الاستشراف.

وأكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، أن شرطة دبي تعمل على تنظيم هذه النوعية من الدورات التي تعمل على كيفية وضع سيناريوهات لحل أهم المشاكل باستخدام أسلوب الألعاب والمحاكاة كأحد أساليب الاستشراف الاستراتيجي المستقبلي. وأوضح العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، أن شرطة دبي تعتبر من طليعة الأجهزة الشرطية، التي تهتم بتطبيق الأساليب العلمية المستحدثة على كافة المجالات الأمنية والشرطية.