انطلاق "سوق البيع من صندوق السيارة" في عجمان

المصدر: وام

اعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان عن اطلاق الموسم الثالث من فعالية "سوق البيع من صندوق السيارة" ابتداءً من 17 أكتوبر الجاري في منطقة أرض المعارض بعجمان وتستمر على مدى 6 اشهر في كل يوم خميس وجمعة فقط بمشاركة 60 بائعاً وتاجراً.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان ان فعالية "سوق البيع من صندوق السيارة" تشكل إحدى الفعاليات المبتكرة في الإمارة، والتي تتيح للجميع فرصة الحصول على صفقات مذهلة بأسعار مناسبة مشيراً الى ان هذه الفعالية تمكنت العام الماضي من توفير وظائف مؤقتة لأكثر من 300 مشارك ومشاركة على مدار ستة أشهر.

واوضح أن الاشتراك متاح لجميع الجنسيات مقابل رسوم رمزية، فيما ستكون المشاركة مجانية للمواطنين من أصحاب الهمم والمواطنين أصحاب المشاريع المتميّزة فيما ستضاحب الفعاليات عروض للفنون والحرف اليدوية الفريدة وأنشطة وورش متنوعة للأطفال والعائلة.

يذكر ان "سوق البيع من صندوق السيارة" يعد تقليدًا بريطانيًا مشابهاً لساحات البيع وسوق الأغراض المستعملة، حيث يقوم البائعون بعرض العديد من المنتجات المستعملة بأسعار مخفضة، وتشمل الملابس، والكتب، والألعاب، والعديد من السلع الأخرى، وذلك من خلال صناديق سياراتهم.