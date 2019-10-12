ذراع "قف" نظام آلي لحماية أطفال المدارس

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019 الذي اختتمت فعالياته الخميس الماضي عن مشروع ذراع " قف " للحافلات المدرسية.

وقال النقيب أحمد ناصر من شرطة أبو ظبي لـ " البيان " أن المشروع انجز بالتعاون مع دائرة النقل في أبو ظبي، بهدف تعزيز سلامة الأطفال، من خلال إلزام السائقين بالتوقف الكامل عند فتح ذراع " قف " الجانبية للحافلة المدرسية في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

وأوضح أن ذراع " قف " هو نظام ضبط آلي للمركبات المخالفة، بحيث عندما تفتح الذراع تعمل كاميرات على رصد المخالفين، كما أن هناك تنبيه صوتي ينبه الطالب إلى وجود مركبة كي يحذر.

وأوضح أن عدم التزام السائق بالتوقف عند فتح الذراع سيعرضه للمخالفة، موضحا أن قيمة المخالفة هي 1000 درهم و10 نقاط مرورية.

النقيب أحمد ناصر من #شرطة_أبوظبي : مشروع ذراع قف للحافلات المدرسية يخالف السائقين المخالفين وينبه الطلاب لخطر السيارات القادمة عند النزول #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/geOWITjaiY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 12, 2019