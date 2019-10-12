"صحة دبي" تطلق "روبوتيك" أول موظف موارد بشرية ذكي

المصدر: وام

اطلقت هيئة الصحة بدبي "روبوتيك" الموارد البشرية الذي يعد أول موظف موارد بشرية ذكي يعمل في دائرة حكومية وهو يؤدي وظيفته على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لإتمام 15 عملية إدارية مهمة بدقة عالية تصل نسبتها إلى 100 بالمائة وذلك ضمن مبادرات الهيئة للتحول الذكي وترشيد النفقات حيث يوفر روبوتيك الموارد البشرية ما قيمته 994 ألف درهم سنويا.

وأكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي لدى اعتماده بدء عمل "روبوتيك".. أن الهيئة تمضي في خطوط متوازية فيما يخص التحولات الذكية موضحا أن "صحة دبي" تتوسع في توظيف التقنيات بشكل سريع وعال المستوى في مستشفياتها ومراكزها وعيادتها الطبية لتوفير مناخ صحي واستشفاء مميز وفي الوقت نفسه تعمل على أتمتة أنظمة العمل وتبسيط الإجراءات والتخلص من المعاملات الورقية عن طريق التكنولوجيا الرقمية وذلك ضمن توجهات حكومة دبي.

وقال معاليه إن توظيف "روبوتيك" يمثل إضافة مهمة لمجمل الحلول الذكية التي تمكنت الهيئة من استثمارها بالشكل الأمثل في شؤونها الطبية والإدارية لتكون هيئة الصحة بدبي في طليعة المؤسسات الصحية الأكثر تقدما وتكاملا في تحولاتها وتطورها.

وأضاف إن فكرة توظيف "روبوتيك" في إنجاز العمليات الإدارية للموارد البشرية من شأنها رفع معدلات رضا الموظفين وإسعادهم بتيسير كل ما يتعلق بمعاملاتهم وتبسيط الإجراءات التي تخص شؤون حياتهم.. مؤكدا أن الهيئة تحرص دائما على خلق أجواء عمل مريحة وبيئة محفزة على الإبداع والابتكار وخاصة أنها تزخر بموظفين في مختلف القطاعات والإدارات يتميزون بطاقاتهم الإيجابية ويؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان من أجل خدمة المجتمع.

من جانبها أوضحت أمنة السويدي مديرة إدارة الموارد البشرية في الهيئة.. أن "روبوتيك " الموارد البشرية فائق المستوى ويقوم بعمليات بالغة الأهمية وحيوية تخص أكثر من 13 ألف موظف وموظفة في جميع قطاعات وإدارات ومنشآت الهيئة الطبية مشيرة إلى أن من قائمة الأعمال التي يقوم بها تتسع لتصل إلى 15 عملية.

ونوهت إلى توجه هيئة الصحة بدبي في المرحلة المقبلة إلى استحداث المزيد من التقنيات الذكية في عملها الإداري المتصل بشؤون الموظفين ومن بين ذلك تفعيل تقنية "شات بوت" وإتاحة الإستفادة منها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.