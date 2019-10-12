"كهرباء دبي" ترسي عقد الأعمال الإنشائية لمبناها الرئيس الجديد

المصدر: وام

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد الأعمال الانشائية لمبناها الرئيس الجديد الذي يحمل اسم "مبنى الشراع" بقيمة 981,960,889 درهما على ائتلاف يضم شركة "غنتوت للنقل والمقاولات العامة و"غنتوت الخليج للمقاولات" ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال 30 شهرا.

وكانت الهيئة أرست المرحلة الأولى من الأعمال الانشائية بقيمة 46 مليون درهم على شركة "داتكو بالفور بيتي" لتصل إجمالي قيمة الأعمال الإنشائية إلى أكثر من مليار درهم.

وسيكون "مبنى الشراع" في منطقة الجداف في دبي أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم حيث سيساوي أو يقل إجمالي استهلاك الطاقة في المبنى عن الطاقة التي ينتجها على مدار العام.

وتم تصميم المبنى للحصول على شهادة " LEED " البلاتينية - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي - ومعايير نظام "WELL" الفضي العالمي للمباني الخضراء وستطرح الهيئة لاحقا مرحلتين لتنفيذ الأعمال المتعلقة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة الشمسية الكهروضوئية في المبنى.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي " نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" التي تهدف لجعل إمارة دبي مركزا عالميا للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر حيث نهدف من خلال "مبنى الشراع" إلى إرساء نموذج عالمي للإنشاءات التي تعكس التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة في إطار رؤية الإمارات 2021 الهادفة لجعل دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم وخطة دبي 2021 لتكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين".

وأشار إلى أن مساحة المبنى الجديد تزيد عن مليوني قدم مربع وسيضم المبنى 15 طابقا إضافة إلى سرداب و4 طوابق للمواقف بطاقة استيعابية تصل إلى 5,000 شخص. كما سيضم المبنى قاعة للمؤتمرات تسع أكثر من 500 شخص وقاعات تدريب ومركزا للابتكار وقاعة للمعارض وحضانة لأطفال الموظفات وصالة رياضية وغير ذلك من مرافق.. وسيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى على مساحة تزيد عن 20,000 متر مربع لإنتاج أكثر من 4,000 كيلووات.. كما سيتضمن المبنى أكثر من 1,000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة.. ويبلغ إجمالي الطاقة المتجددة التي سينتجها المبنى أكثر من 6,500 ميغاوات/ ساعة سنويا.

يحاكي تصميم "مبنى الشراع" المنازل التقليدية في دولة الإمارات من حيث إطلالة المساحات المغلقة على فناء مفتوح حيث سيكون الفناء النقطة الرئيسية والمرتكز الأهم للمبنى.

وسيتيح المبنى استخدام تقنيات انترنت الأشياء وتقنيات البيانات الكبيرة والمفتوحة والذكاء الاصطناعي وأحدث وسائل إدارة المباني الذكية.