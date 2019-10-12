"مؤشر المدن الذكية" يؤكد ريادة الإمارات الإقليمية في مجال الحلول التقنية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية عن الريادة الإقليمية لدبي وأبوظبي في ما يتعلق بتقديم حلول تقنية تحقق تحولاً في جودة الحياة والبيئة والشمول الرقمي. وتأتي رؤية دولة الإمارات الرامية إلى دفع التحول الرقمي في مختلف القطاعات وتبسيط حياة الناس وإسعاد كل من يعيش على أرض الدولة في قلب هذه الجهود.

وتحت إشراف مرصد المدينة الذكية التابع لمركز التنافسية العالمي في المعهد الدولي للتنمية الإدارية، صنف المؤشر دبي في المرتبة 45 وأبوظبي في المرتبة 56. وتبحث الدراسة أيضاً في قدرة المدن على بناء حلول للتحديات التي تواجهها. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء كل من الرياض والقاهرة والرباط في المراكز 71 و99 و101 على الترتيب.

وساعدت المنظومة الرقمية الشاملة الموجودة في دولة الإمارات، دبي لتتفوق على سيول وباريس وشيكاغو، فيما تفوقت أبوظبي على شنغهاي وبكين. وقادت مبادرات المدينة الذكية إلى عدد من الابتكارات الصديقة للأجهزة المتحركة والتي تساعد على تعزيز مكانة الدولة على هذا المؤشر. ويشمل ذلك:

دبي الآن .. خدمات متكاملة تجعلك تعشق المدينة

من إدارة مرافقك وفواتيرك، إلى قائمة المستشفيات والعيادات، والتحقق من معلومات الرحلات الجوية، وصولاً إلى قوائم المدارس وتصنيفها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية، يعد تطبيق دبي الآن بمثابة مصدر موحد لجميع الخدمات الحكومية. وهو أول تطبيق ذكي موحد للخدمات الحكومية في إمارة دبي يقدم 70 خدمة من القطاعين الحكومي والخاص من 32 جهة مشاركة بما في ذلك الصحة والأمن والتعليم والنقل والمزيد، وهو ما يساهم في الجهود العالمية الرامية إلى تسريع الوقت اللازم لإنجاز الأمور.

كفو .. محطة وقود في جيبك

كفو هو أول تطبيق لتوصيل الوقود بحسب الطلب على مستوى المنطقة، والذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول جذري على أسلوب تزويد السيارات بالوقود في دولة الإمارات. وسواء كنت تحتاج إلى تزويد سيارتك بالوقود أو سئمت من الوقوف في طوابير محطات البترول أو كنت لا تعيش بجوار إحدى هذه المحطات، فالحل هو "كفو". ولا تنتهي الخدمات المقدمة من قبل التطبيق عند هذا الحد، فسيوفر لك كفو أيضاً خدمات أخرى مثل تبديل زيت المحرك والإطارات وإصلاح السيارة.

URBAN CLAP .. خدمات التنظيف في متناول اليد

هل جعلتك فرق الصيانة تنتظر كثيراً عند حدوث أي عطل في المنزل، أو لا تمتلك الوقت الكافي لتقوم بأعمال النظافة؟ يقدم تطبيق URBAN CLAP هذه الخدمات في أقل من 24 ساعة، بدءاً من مكافحة الحشرات وحتى إصلاح مكيفات الهواء وتنظيف المنزل.

Washmen .. اغسل ملابسك بسهولة وسرعة

من منا لا يشعر بالتعب والإرهاق عند فعل أي شيء بعد يوم عمل طويل؟ يحمل تطبيق Washmen الرائع في دبي هذا العبء نيابةً عنك من خلال خدمات استلام وتنظيف وكي وتوصيل الملابس، وهو ما يوفر عليك وقت وعناء تنظيف ملابسك. يتم استلام الملابس من منزلك خلال 25 دقيقة فقط!

سهيل ... ضمان سهولة التنقل

جرى تصميم تطبيق سهيل، المقدم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لخدمة السكان والزوار بهدف جعل عملية التنقل أكثر سهولة وسرعة وبساطة من خلال عرض خيارات "أوبر" و"كريم"، وأماكن سيارات "إي كار" و"يو درايف" ومحطات مترو دبي وترام دبي، ومواعيد ومواقف الحافلات وأجرة تاكسي دبي – وبعبارة أخرى، أصبح السفر أكثر سهولة!

WrappUp .. نظام تلخص للاجتماعات يقوم على الذكاء الاصطناعي

لقد كان هذا التطبيق المصمم في دولة الإمارات جيداً لدرجة أنه تم الاستحواذ عليه من قبل Voicea! ويقدم التطبيق حلاً مبتكراً لمسجل صوت ذكي يلخص أبرز ما في جميع الاجتماعات، وهو ما يمنح الشركات والأفراد فرصة التركيز على النقاط الأخرى بدلاً من القلق بشأن تدوين الملاحظات أو التوثيق.

نون .. أصبح التسوق أسهل من أي وقت مضى

لم يعد الأمر يتعلق فقط بشراء بنطلون جينز عبر الإنترنت، يمكنك الآن طلب مستلزمات البقالة الخاصة بك عبر الإنترنت واستلامها في نفس اليوم! يقدم نون تشكيلة واسعة من البضائع بما في ذلك الإلكترونيات والأزياء والأثاث ومستلزمات البقالة وغيرها الكثير. نجح نون في توسيع نطاق خدماته حول المنطقة ليشمل مصر والمملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الإمارات.

وجميع هذه البرامج متاحة على متجري أبل وجوجل بلاي.