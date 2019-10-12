ورشة لشرطة أبوظبي احتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت إدارة رعاية الأحداث في مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي ورشة عمل بعنوان «تعزيز الصحة النفسية ومقاومة الانتحار»، احتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار «لنعمل معاً على منع الانتحار».

وأوضح، العقيد الدكتور، علي سعيد مصبح المنصوري، مدير إدارة رعاية الأحداث، أن اليوم العالمي للصحة النفسية، يتيح الفرصة لنشر الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصحة التي يجب أن تكون مكتملة بدنياً وعقلياً واجتماعياً.

وأكد المنصوري أن شرطة أبوظبي تضع في أولوياتها عملية تعزيز الصحة النفسية للأحداث، من خلال تهيئة الظروف الملائمة والبيئة المناسبة لدعم صحتهم النفسية.