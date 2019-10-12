مجلس شرطة دبي يوصي بمكافحة الظواهر السلبية على «مواقع التواصل»

المصدر: دبي - البيان

أوصى أعضاء مجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع بالتركيز على الظواهر الدخيلة على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، بحيث يتم استحداث لجنة من المجلس تعنى بالرد ومكافحة الظواهر السلبية على تلك المواقع والبرامج، وإيجاد الحلول السريعة لها، حفاظاً على التراث والأبناء من فقدان الهوية المجتمعية.

جاء ذلك، خلال ترؤس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس، الاجتماع الثالث لمجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع، والتي تضم شخصيات من مختلف قطاعات المجتمع، بالإضافة إلى أعضاء من شرطة دبي من العاملين والمتقاعدين.

وفي بداية الاجتماع، رحب اللواء عبدالله خليفة المري بأعضاء مجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي والمجتمع من خلال العديد من المبادرات المجتمعية المشتركة التي تساهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

بدوره، حث اللواء متقاعد ناصر عبد الرزاق الرزوقي أعضاء المجلس بإثراء المجلس بالأفكار المتميزة، والأطروحات فيما يتعلق بالمشكلات والقضايا الأمنية.قرارات

وتطرق الاجتماع إلى مراجعة قرارات الاجتماع الماضي، وما تم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، وناقش الاجتماع ثلاثة موضوعات هي قضايا العادات والتقاليد وأثرها على هوية المجتمع على المدى البعيد، وقضايا التجانس السكاني في المجتمع وأثره الأمني على القطاعات المختلفة، ومستقبل الأجيال القادمة وإشكالية الولاء المزدوج.

من جانبه، قدم المقدم عارف علي محمد، نائب مدير إدارة الحد من الجريمة في شرطة دبي، شرحاً حول الشرطة المجتمعية.

وأوصى المجلس بضرورة إعداد استبانة لمعرفة مدى رضا الجمهور عن المبادرات التي تقوم بها شرطة دبي، والقيام بدراسة إشراك الشرطة المجتمعية في الأسواق التجارية.

بدوره، قدم المقدم الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، نائب مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، شرحاً حول نتائج الأنشطة الصيفية لمركز حماية الدولي.

بيئة

أشار المقدم الدكتور مبارك بونواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية إلى أن الشرطة السياحية تهدف إلى توفير بيئة سياحية آمنة، ووجود شفافية بين السائح والإدارة، لافتاً إلى أن الإدارة قامت بزيارة لمريضتين سعوديتين تعرضتا لحادث أثناء إقامتهما في دبي، وتقديم العون لسائحة فقدت هاتفها، واستقبال أردنية مصابة بالسرطان.